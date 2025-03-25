Укрзалізниця планує відновити роботу онлайн-сервісів з продажу квитків найближчим часом

Поки що компанія посилила роботу залізничних кас, а також кількість працівників у них.

Найближчим часом Укрзалізниця планує відновити роботу онлайн-сервісів з продажу квитків.

Про це розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

"Ми робимо все, щоб якомога швидше відновити це, не хочу давати чітку дату. В цілому рекомендуємо, якщо люди подорожують, сьогодні ще планувати приїзд до кас. Якщо вже подорож завтра і далі, то розраховуємо, що будуть відновлені онлайн-сервіси та всі зручно, як українці давно звикли, зможуть купити квитки в мобільному застосунку або на сайті", - зазначив Перцовський.

Він зауважив, що компанія посилила роботу залізничних кас, а також кількість працівників у них. Зокрема, в столиці працюють 18 кас, а не 8, як було раніше.

Голова правління Укрзалізниці наголосив, що пріоритетно квитками забезпечуватимуть військових, людей з інвалідністю та з дітьми.

Крім того, поїзні бригади проінструктовані і можуть посадити пасажира у вагон і оформити квитки на місці. Така ж ситуація у невеликих населених пунктах, де каси не функціонують.

Якщо ж людині відмовляють у продажі квитка, можна звернутись на гарячу лінію та в соцмережі Укрзалізниці.