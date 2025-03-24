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Укрзалізниця: триває відновлення ключових систем з резервних копій

Продаж квитків на всі поїзди в касах здійснюється виключно на найближчі 2 доби - 24 і 25 березня.

Укрзалізниця: триває відновлення ключових систем з резервних копій
тестовий квиток з передбаченням перемоги боксера Олександра Усика
Фото: телеграм / Тимур Ткаченко

Триває відновлення ключових систем Укрзалізниці з резервних копій, під час цього проводиться ретельна діагностика та ідентифікація можливих вразливостей.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Ключова система продажу квитків, на якій працюють всі каси, витримала атаку та зберегла працездатність. Отже, наші каси, вокзали та поїзні бригади проходять пікові вечірні години в максимальній готовності”, - йдеться у повідомленні.

Втім, продаж квитків на всі поїзди в касах здійснюється виключно на найближчі 2 доби - 24 і 25 березня, що дозволяє правильно керувати чергою, а також забезпечувати пріоритетне оформлення квитків для військовослужбовців та інших категорій пасажирів із невідкладною подорожжю.

В Укрзалізниці запевнили, що очікування в черзі мінімізовано до 10-15 хвилин на найбільших вокзалах країни.

Щоб повернути квитки на поїзди в поточну добу, треба за годину до відправлення рейсу надіслати на електронну пошту [email protected] скан-копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону. Заявку на повернення оброблять протягом 3 діб з моменту відновлення роботи систем.

Онлайн-системи Укрзалізниці зазнали масштабної тергетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується. Наразі онлайн-продажі квитків лишаються недоступними.

23 березня вранці "Укрзалізниця" повідомила про технічний збій в IT системі. Наразі не працюють онлайн-сервіси перевізника.

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