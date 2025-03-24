Зеленський: у зброї, яку РФ застосувала проти українців, щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів
Зеленський: у зброї, яку РФ застосувала проти українців, щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківському напрямку Сили оборони знищили військову техніку росіян і пункт управління БпЛА

Уражено російську САУ "Мста-С" і польові склади ворога.

На Харківському напрямку Сили оборони знищили військову техніку росіян і пункт управління БпЛА
Фото: скріншот

На Харківському напрямку українські військові знищили військову техніку російських військ, а також уразили ворожу САУ "Мста-С" і пункт управління БпЛА.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Оператори ударних БпЛА РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" зупиняють ворожі штурми окупантів на Харківському напрямку, знищуючи ворожу техніку й озброєння.

"Пілоти РУБпАК "Фенікс" уразили замаскований танк, самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С", спалили польові склади ворога, автотранспорт, пункт управління БПЛА й ліквідували десяток окупантів", — ідеться у повідомленні.

  • На Покровському напрямку "Чорні Запорожці" вполювали ворожу РСЗВ БМ-21 "Град" і знищили її разом з боєкомплектом.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies