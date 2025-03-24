На Харківському напрямку Сили оборони знищили військову техніку росіян і пункт управління БпЛА

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

На Харківському напрямку українські військові знищили військову техніку російських військ, а також уразили ворожу САУ "Мста-С" і пункт управління БпЛА.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies