На Харківському напрямку Сили оборони знищили військову техніку росіян і пункт управління БпЛА

На Харківському напрямку українські військові знищили військову техніку російських військ, а також уразили ворожу САУ "Мста-С" і пункт управління БпЛА.
Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".
Оператори ударних БпЛА РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" зупиняють ворожі штурми окупантів на Харківському напрямку, знищуючи ворожу техніку й озброєння.
"Пілоти РУБпАК "Фенікс" уразили замаскований танк, самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С", спалили польові склади ворога, автотранспорт, пункт управління БПЛА й ліквідували десяток окупантів", — ідеться у повідомленні.
- На Покровському напрямку "Чорні Запорожці" вполювали ворожу РСЗВ БМ-21 "Град" і знищили її разом з боєкомплектом.