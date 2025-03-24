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Російська армія завдала ракетного удару по місту Суми, майже 65 людей поранені (доповнено)

Під обстрілом опинилася центральна частина міста. Поранено 65 дорослих, серед них 14 дітей.

Російська армія завдала ракетного удару по місту Суми, майже 65 людей поранені (доповнено)
Фото: скріншот

У понеділок, 24 березня, російська армія здійснила ракетний удар по центральній частині міста Суми. Пошкоджень зазнали житлові будинки та навчальний заклад.

За інформацією прокуратури Сумщини, унаслідок ракетного удару РФ 65 людей постраждали, серед них 14 дітей.

Близько 14:00 год ворог завдав ракетного удару по густонаселеному житловому кварталу м. Суми. Пошкоджено низку багатоквартирних житлових будинків, навчальний заклад.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Ворог завдав ракетний удар по центру міста (Суми, - ред). Постраждали декілька багатоповерхівок і школа. Діти на момент обстрілу перебували в укритті", каже очільник ОВА Володимир Артюх. 

На місці обстрілу працюють рятувальні служби і надають допомогу постраждалим. 

За інформацією в.о. мера Сум, Артема Кобзаря, ворог атакував житловий сектор та інфраструктурні об’єкти міста, зокрема дитячі лікарняні заклади.

Наразі відомо про поранених: 24 дорослих та 4 дитини. Усі екстрені служби працюють на місці.

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