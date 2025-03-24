Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Зеленський: у зброї, яку РФ застосувала проти українців, щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів
Зеленський: у зброї, яку РФ застосувала проти українців, щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворожі дрони атакували прикордонну громаду Сумщини, двоє поранених

Російські дрони вдарили по Шосткинській громаді.

Ворожі дрони атакували прикордонну громаду Сумщини, двоє поранених
Фото: Сумська ОВА

Російські безпілотники продовжують атакувати мирне населення на Сумщині. Під обстріли окупантів потрапило село Шалигине Шосткинського району.

Про це інформує прокуратура Сумської області.

"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 24 березня близько 13:00 год окупанти скинули з безпілотника вибухівку на одну з вулиць у селищі Шалигине Шосткинського району.

Унаслідок атаки ворога отримали поранення 27-річний чоловік та його 46-річна мати. Потерпілих госпіталізували.

  • 24 березня російська армія здійснила ракетний удар по центральній частині міста Суми. Пошкоджень зазнали житлові будинки, навчальний заклад та дитячі лікарні. Унаслідок атаки постраждали 74 людини, серед них — 13 дітей.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies