Ворожі дрони атакували прикордонну громаду Сумщини, двоє поранених

Російські безпілотники продовжують атакувати мирне населення на Сумщині. Під обстріли окупантів потрапило село Шалигине Шосткинського району.

Про це інформує прокуратура Сумської області.

"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 24 березня близько 13:00 год окупанти скинули з безпілотника вибухівку на одну з вулиць у селищі Шалигине Шосткинського району.

Унаслідок атаки ворога отримали поранення 27-річний чоловік та його 46-річна мати. Потерпілих госпіталізували.