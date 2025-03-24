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КМВА: Деякі двори в Києві настільки щільно запарковані, що рятувальники не можуть до них дістатися

Ткаченко доручив визначити перелік під'їздів до будинків, де необхідно забезпечити проїзд спецтехніки. 

КМВА: Деякі двори в Києві настільки щільно запарковані, що рятувальники не можуть до них дістатися
Тимур Ткаченко за роботою
Фото: facebook/Тимур Ткаченко

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко доручив Департаменту муніципальної безпеки та Департаменту територіального контролю забезпечити постійне інспектування проблемних ділянок житлової забудови на предмет порушення правил паркування. Також до цього процесу будуть залучені керуючі компанії, ОСББ і ЖБК.

Про це він повідомив у Telegram.

Департаменту транспортної інфраструктури - доручено розробити план-графік облаштування антипаркувальної інфраструктури, спільно з Департаментом фінансів визначити джерела фінансування таких робіт. 

"Міські департаменти. РДА та комунальні підприємства повинні забезпечити виконання робіт згідно з розробленим і затвердженим планом. Долучаємо до цього завдання й ДСНС Києва. Спільно з міськими департаментами вони визначать перелік адрес та під'їздів до будинків, де необхідно забезпечити проїзд спецтехніки", - зазначив Ткаченко. 

Він нагадав, що цими вихідними Київ пережив масовану дронову атаку. На окремих локаціях, в житлових кварталах – рятувальники стикнулися з проблемою доступу до місць ураження. Двори настільки щільно запарковані, що доїхати туди для спеціальної техніки дуже важко. 

"Прошу киян сприяти тому, щоб двори були в повній доступності для роботи екстрених служб. Не запарковуйте двори, повідомляйте про покинуті авто чи транспортні засоби, які перегороджують проїзди", - додав Ткаченко.

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