Росіяни вдарили дронами по Херсонщині, двоє постраждалих

Зранку російські війська атакували з БпЛА село Дудчани Бериславського району, Антонівку і місто Херсон.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок дронового удару у Дудчанах пошкоджено житловий будинок.

Орієнтовно об 11:40 окупанти також завдали дронового удару по Херсону. Унаслідок атаки 54-річний чоловік дістав вибухову травму та травматичну ампутацію фаланги кисті. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

З Антонівки до однієї з херсонських лікарень також доправлено 52-річного чоловіка. Його приблизно о 14.00 ворог атакував з дрона. Попередній діагноз — мінно-вибухова травма.