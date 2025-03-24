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Росіяни вдарили дронами по Херсонщині, двоє постраждалих

Російські БпЛА атакували Херсон, Антонівку і Дудчани. 

Росіяни вдарили дронами по Херсонщині, двоє постраждалих
наслідки обстрілів РФ у селі Дутчани
Фото: Херсонська ОВА

Зранку російські війська атакували з БпЛА село Дудчани Бериславського району, Антонівку і місто Херсон.

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

Внаслідок дронового удару у Дудчанах пошкоджено житловий будинок.

Орієнтовно об 11:40 окупанти також завдали дронового удару по Херсону. Унаслідок атаки 54-річний чоловік дістав вибухову травму та травматичну ампутацію фаланги кисті. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

З Антонівки до однієї з херсонських лікарень також доправлено 52-річного чоловіка. Його приблизно о 14.00 ворог атакував з дрона. Попередній діагноз — мінно-вибухова травма. 

  • Четверо людей дістали поранення унаслідок російських ударів по Херсону і області. Упродовж минулої доби Росія била по критичній і соціальній інфраструктурі і оселях.
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