“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Ліга націй УЄФА. Плейоф. Бельгія – Україна (3:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй УЄФА. Плейоф. Бельгія – Україна (3:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Зеленський: у зброї, яку РФ застосувала проти українців, щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів
Зеленський: у зброї, яку РФ застосувала проти українців, щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
ГоловнаСуспільствоПодії

5 років ув'язнення отримала колаборантка, яка чекала "руський мир" в Одесі

Експравоохоронниця виправдовала російську агресію та закликала до захоплення Одеси.

5 років ув'язнення отримала колаборантка, яка чекала "руський мир" в Одесі
Фото: ДБР

Київський районний суд Одеси засудив колишню правоохоронницю до п’яти років ув’язнення за підтримку та виправдовування російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона відкрито схвалювала збройну агресію, чекала на "руський мир" і поширювала проросійські погляди в соцмережах та серед колег. 

Вона навіть погрожувала, у разі захоплення Одеси російськими військами, розправою тим, хто не поділяв її позицію.

Суд визнав її винною у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies