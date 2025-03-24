5 років ув'язнення отримала колаборантка, яка чекала "руський мир" в Одесі

Київський районний суд Одеси засудив колишню правоохоронницю до п’яти років ув’язнення за підтримку та виправдовування російських окупантів.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Слідство встановило, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона відкрито схвалювала збройну агресію, чекала на "руський мир" і поширювала проросійські погляди в соцмережах та серед колег.
Вона навіть погрожувала, у разі захоплення Одеси російськими військами, розправою тим, хто не поділяв її позицію.
Суд визнав її винною у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).
- За доказовою базою Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще 10 зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті.