5 років ув'язнення отримала колаборантка, яка чекала "руський мир" в Одесі

Експравоохоронниця виправдовала російську агресію та закликала до захоплення Одеси.

Київський районний суд Одеси засудив колишню правоохоронницю до п’яти років ув’язнення за підтримку та виправдовування російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона відкрито схвалювала збройну агресію, чекала на "руський мир" і поширювала проросійські погляди в соцмережах та серед колег.

Вона навіть погрожувала, у разі захоплення Одеси російськими військами, розправою тим, хто не поділяв її позицію.

Суд визнав її винною у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).