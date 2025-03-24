Головне за ніч та ранок понеділка, 24 березня: переговори в Ель-Ріяді, 140 боєзіткнень, кібератака на Укрзалізницю

Нічна повітряна атака, 140 бойових зіткнень, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Онлайн-системи Укрзалізниці зазнали масштабної тергетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується. Наразі онлайн-продажі квитків лишаються недоступними.

Як повідомили у пресслужбі перевізника, фахівці Укрзалізниці тісно співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України.

"Ключове ворогові не вдалося: рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок та всі операційні процеси руху відлагоджено в резервному форматі. Залізниця продовжує рух попри фізичні атаки по інфраструктурі, не спинити її і найпідлішими кібератаками", – наголосили в Укрзалізниці.

Онлайн-продажі квитків лишаються недоступними, впродовж цього дня, 24 березня, квитки можна придбати в офлайн-режимі.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 140 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку захисники зупинили понад 60 штурмів ворога.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка, а також у напрямку Диліївки.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління БпЛА, один засіб ППО, три артилерійські системи та один інший важливий об’єкт противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1280 окупантів, ворожі вертольоти, артсистеми і танки. Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 904 760 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі ППО збила 57 російських ударних дронів.

Ще 36 безпілотників-імітаторів не досягли цілей.

Сили спеціальних операцій у взаємодії з ГУР МО, Ракетними військами і артилерією знищили два ворожі вертольоти Ка-52 та два Мі-8 у Білгородській області РФ.

Зазначається, що всі вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога, де противник створив "майданчик для підскоку авіації"– замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України.

У Саудівській Аравії проходять переговори американської і російської делегацій, повідомляє BBC.

За даними CNN, американську делегацію очолює спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Учорашні переговори з українцями очолював інший спецпредставник – Кіт Келлог.

Американську сторону представляє директор з політичного планування Держдепу Майк Антон, помічники спецпредставника з питань України і Росії Кіта Келлога і радника президента з нацбезпеки Майка Волца. Росію – голова комітету Ради федерації з міжнародних справ Григорій Карасін і радник директора ФСБ, пише російськомовне Радіо Свобода з посиланням на прокремлівські медіа.

За даними BBC, в будівлі готелю Ritz, не нині спілкуються росіяни і американці, присутня й українська делегація. Але прямих переговорів між Україною і Росією не передбачено.

Докладніше – в новині.

Збірна України на чужому полі програла Бельгії – 3:0 (4:3 за сумою двох матчів) та не змогла вийти у дивізіон А у Лізі націй УЄФА.

Подробиці – в нашому репортажі.

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