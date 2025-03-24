The Guardian: нині очікують на ще один раунд переговорів України і США

Поки що американці спілкуються з росіянами.

За даними The Guardian, сьогодні в Саудівській Аравії очікують на ще один раунд переговорів між українською і американською делегаціями. Перша зустріч з питання припинення вогню по інфраструктурі відбулася учора.

Сьогодні Штати проводять перемовини з росіянами. BBC писала, що українська делегація перебуває в готелі Ritz, де проходять ці перемовини.

Прямі переговори Україна-Росія не заплановані.

Україну вчора представляла технічна команда: дипломати, військові та фахівці з портової інфраструктури, оскільки ціллю перемовин є припинення вогню саме по інфраструктурних об'єктах, зокрема портах. Очолював делегацію міністр оборони. З американського боку лідером був спецпредставник з питань України і Росії Кіт Келлог, писала західна преса.