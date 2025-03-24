The Guardian: нині очікують на ще один раунд переговорів України і США

За даними The Guardian, сьогодні в Саудівській Аравії очікують на ще один раунд переговорів між українською і американською делегаціями. Перша зустріч з питання припинення вогню по інфраструктурі відбулася учора.
Сьогодні Штати проводять перемовини з росіянами. BBC писала, що українська делегація перебуває в готелі Ritz, де проходять ці перемовини.
Прямі переговори Україна-Росія не заплановані.
Україну вчора представляла технічна команда: дипломати, військові та фахівці з портової інфраструктури, оскільки ціллю перемовин є припинення вогню саме по інфраструктурних об'єктах, зокрема портах. Очолював делегацію міністр оборони. З американського боку лідером був спецпредставник з питань України і Росії Кіт Келлог, писала західна преса.
- Формат перемовин американців із Україною і Росією змінювали декілька разів. Після розмови Дональда Трампа з Путіним спецпредставник Стів Віткофф анонсував переговори з росіянами на 23 березня.
- Згодом український президент Володимир Зеленський сказав, що з українцями Штати говоритимуть 24 числа, і того ж дня – з росіянами. Це мали б бути або паралельні перемовини, або так звана човникова дипломатія, коли представники України і Росії сиділи б у різних кімнатах, а американці почергово з ними спілкувалися.
- Та натомість розмова з українцями відбулася учора, а з росіянами організували зустріч сьогодні.