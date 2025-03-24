У Парижі зроблять пішоходними ще 500 вулиць міста

Близько 65,96% парижан проголосували за цей захід, а 34,04% відхилили його.

Парижани проголосували на референдумі за те, щоб зробити пішохідними ще 500 вулиць міста, давши новий імпульс зусиллям лівої ратуші французької столиці щодо обмеження використання автомобілів і покращення якості повітря, пише Reuters.

Близько 65,96% парижан проголосували за цей захід, а 34,04% відхилили його, свідчать офіційні результати. На консультацію, організовану муніципалітетом, прийшли лише 4,06% виборців.

Це був третій подібний референдум у Парижі після голосування 2023 року, яке схвалило заборону на електроскутери, і рішення минулого року потроїти плату за паркування великих позашляховиків.

Референдум скасує ще 10 000 паркувальних місць у Парижі, додавши до 10 000 вилучених з 2020 року. Відбудеться обговорення, які вулиці стануть пішохідними зонами.

Дані міської ради Парижа показують, що автомобільний рух у місті скоротився більше ніж удвічі відтоді, як соціалісти прийшли до влади в столиці на рубежі століть.

Завдяки 500 додатковим пішохідним вулицям загальна кількість цих так званих “зелених легенів” досягне майже 700, тобто трохи більше десятої частини вулиць столиці.

Незважаючи на нещодавні зміни, Париж відстає від інших європейських столиць за рівнем зеленої інфраструктури, яка включає приватні сади, парки, обсаджені деревами вулиці, воду та водно-болотні угіддя, займаючи лише 26% площі міста проти середнього показника європейських столиць у 41%, за даними Європейського агентства з навколишнього середовища.