Найстарший "мішленівський" ресторан у світі втратив одну з трьох зірок

Заклад у французькому регіоні Вонна має відзнаку аж з 1929 року.

Ресторан, який утримує рекорд за часом безперервного володіння "зіркою Мішлен", вперше за понад сорок років буде позбавлено однієї з трьох його відзнак.

Як пише CNN, заклад "Жорж Блан", розташований у французькому регіоні Вонна, отримав свою першу зірку за відмінну кухню у 1929 році - лише через три роки після того, як компанія "Мішлен" запровадила знамениту трирівневу систему оцінки шеф-кухарів та їхнього меню.

У 1931 році у тоді ще "Ла Мер Блан" було вже дві зірки, а з 1981 року, вже з нинішньою назвою, ресторан відносили до категорії тих, заради їжі в яких варто організувати окрему мандрівку. Проте саме ця найвища рекомендація цього року зазнає зміни.

У "Мішлен" стверджують, що рішення про присудження чи позбавлення зірок ухвалюється за результатами відвідування кількома експертами, які радяться між собою щодо якості кухні.

82-річний шеф-кухар Жорж Блан заявив, що втрата зірки стала для нього несподіванкою, проте не трагедією. Його цілком влаштовує і статус двозіркового, який, за нормами "Мішлен", означає, що заради ресторану варто трошки змінити свій маршрут подорожі.