ВДНГ оголосив конкурс на дослідження радянської ідеологічного простору для створення Музею пропаганди

До участі запрошуються дослідники, які реалізовували візуальні та аналітичні проєкти, присвячені культурі та мистецтву СРСР.

Національний комплекс «Експоцентр України» (раніше ВДНГ – Виставка досягнень народного господарства) оголошує конкурс на дослідження історії та концепції ВДНГ як радянського ідеологічного простору.

Як зазначають на сайті Експоцентру, ця робота стане основою для створення Музею монументальної пропаганди на території ВДНГ.

До участі запрошуються експерти з досвідом роботи з культурною спадщиною, а також дослідники, які реалізовували візуальні та аналітичні проєкти, присвячені культурі та мистецтву СРСР. Вони надаватимуть професійні рекомендації щодо переосмислення комплексу в межах процесів декомунізації та деколонізації, що допоможе сформувати концепцію майбутнього музею.

Ідея створення такого музею виникла ще у 2016 році, проте сьогодні вона є особливо актуальною, зазначають в Експоцентрі. З 2014 року в Україні триває декомунізація, а з 2022 року активно розгортається процес деколонізації. Водночас ще у 2008 році 19 об’єктів «Експоцентру» внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток як комплексну пам’ятку архітектури та містобудування місцевого значення. А у 2021 році Кабінет Міністрів змінив її статус на національний.

Дослідження радянської історії ВДНГ та створення Музею монументальної пропаганди допоможе поєднати охоронну спадщину з її переосмисленням. Адже радянська історія комплексу закладена в його архітектурі: павільйони, споруди та символіка вже є частиною майбутньої експозиції. Ці пам’ятки не зазнали змін в радянський період – вони від початку створювалися саме такими. Саме тому ВДНГ є логічним місцем для музею, йдеться у заяві Експоцентру.