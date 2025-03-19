Повітряні сили ЗСУ спростували фейк російської пропаганди про «збиття» винищувача F-16

Інформація про збиття літака F-16 Повітряних сил ЗСУ над Сумською областю — фейк російської пропаганди.
Про це заявив Центр протидії дезінформації при РНБО.
Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на своїй фейсбук-сторінці підтвердив, що «збиття» F-16 – вигадка пропаганди РФ.
«Пілоти F-ок сьогодні вчергове успішно відпрацювали по рашистах. І так щодня, бойова робота триває!», - наголосив Ігнат.
- У січні цього року стало відомо про історичний рекорд: український пілот на F-16 Fighting Falcon збив 6 ворожих ракет за один бойовий виліт.