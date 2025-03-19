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Українські військові знищили ворожі ЗРК Стріла-10 та РСЗВ "Град"

Також знищено понад десять одиниць транспорту армії РФ.

Українські військові знищили ворожі ЗРК Стріла-10 та РСЗВ "Град"
Фото: Telegram/МинОбороны России

На Донецькому напрямку українські пілоти FPV-дронів знищили ворожі ЗРК Стріла-10, РСЗВ "Град" та ворожі авто.

Про це інформує ОСУВ "Хортиця".

"Оператори дронів підрозділу "Ivan Franko Group" показали вражаючий результат по знищенні ворожої техніки на трасі Карлівка-Селидове, якою здійснюється логістика окупантів", — ідеться у повідомленні. 

За один день українські дрони уразили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", зенітно-ракетний комплекс Стріла-10 та більше десятка різних пікапів і "буханок". 

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