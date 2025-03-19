Також знищено понад десять одиниць транспорту армії РФ.

На Донецькому напрямку українські пілоти FPV-дронів знищили ворожі ЗРК Стріла-10, РСЗВ "Град" та ворожі авто.

Про це інформує ОСУВ "Хортиця".

"Оператори дронів підрозділу "Ivan Franko Group" показали вражаючий результат по знищенні ворожої техніки на трасі Карлівка-Селидове, якою здійснюється логістика окупантів", — ідеться у повідомленні.

За один день українські дрони уразили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", зенітно-ракетний комплекс Стріла-10 та більше десятка різних пікапів і "буханок".