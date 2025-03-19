Армія РФ обстріляла зі "Смерчів" Костянтинівку на Донеччині, є жертви

Російські військові завдали ударів по місту Костянтинівка Донецької області. Унаслідок обстрілів поранень зазнали двоє цивільних, одна людина загинула.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Сьогодні окупанти здійснили черговий цинічний обстріл міста Костянтинівки, використавши реактивну систему залпового вогню "Смерч". Внаслідок атаки загинула одна цивільна особа, поранено двох мирних жителів", — каже Горбунов..

Унаслідок обстрілів пошкоджено сім фасадів приватних будинків та лінію електромережі ДТЕК.

"Ця атака стала черговим підтвердженням того, що ворог навмисно б'є по цивільній інфраструктурі, наражаючи на небезпеку мирних жителів та руйнуючи критично важливі об'єкти", — додає очільник МВА.