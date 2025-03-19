Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Навіщо ми ходили в Курську область?
Навіщо ми ходили в Курську область?
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Шмигаль: тисячу гривень «Зимової підтримки» для вчителів залишать на весь рік, а з вересня – подвоять
Шмигаль: тисячу гривень «Зимової підтримки» для вчителів залишать на весь рік, а з вересня – подвоять
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ обстріляла зі "Смерчів" Костянтинівку на Донеччині, є жертви

Одна людина загинула, двоє зазнали поранень.

Армія РФ обстріляла зі "Смерчів" Костянтинівку на Донеччині, є жертви
Фото: Сергій Горбунов

Російські військові завдали ударів по місту Костянтинівка Донецької області. Унаслідок обстрілів поранень зазнали двоє цивільних, одна людина загинула. 

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Сьогодні окупанти здійснили черговий цинічний обстріл міста Костянтинівки, використавши реактивну систему залпового вогню "Смерч". Внаслідок атаки загинула одна цивільна особа, поранено двох мирних жителів", — каже Горбунов..

Унаслідок обстрілів пошкоджено сім фасадів приватних будинків та лінію електромережі ДТЕК.

"Ця атака стала черговим підтвердженням того, що ворог навмисно б'є по цивільній інфраструктурі, наражаючи на небезпеку мирних жителів та руйнуючи критично важливі об'єкти", — додає очільник МВА. 

  • За 18 березня росіяни поранили 3 жителів у Слов'янську на Донеччині. Загалом за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 157 людей, у тому числі 7 дітей.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies