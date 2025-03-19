Росіяни обстріляли Куп'янську на Харківщині, поранена цивільна

"Сьогодні близько 15:00 російські окупанти завдали удару по місту Куп'янськ. Попередньо, загарбники застосували КАБ", — зазначають в ОВА.

Про це інформує Харківська ОВА.

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