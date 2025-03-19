Росіяни обстріляли Куп'янську на Харківщині, поранена цивільна

Російські військові завдали авіаудару по місту Куп'янськ Харківської області. Унаслідок обстрілу поранень зазнала літня жінка.
Про це інформує Харківська ОВА.
"Сьогодні близько 15:00 російські окупанти завдали удару по місту Куп'янськ. Попередньо, загарбники застосували КАБ", — зазначають в ОВА.
Внаслідок удару поранень зазнала 85-річна жінка. Потерпілу госпіталізували з вибуховими пораненнями.
- Росіяни дроном влучили у авто комунальників на Харківщині. Через атаку загинула жінка. Ще четверо осіб поранені.