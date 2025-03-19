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Росіяни обстріляли Куп'янську на Харківщині, поранена цивільна

Ворог завдав по місту авіаударів.

Росіяни обстріляли Куп'янську на Харківщині, поранена цивільна
Фото: gwaramedia.com

Російські військові завдали авіаудару по місту Куп'янськ Харківської області. Унаслідок обстрілу поранень зазнала літня жінка.

Про це інформує Харківська ОВА.

"Сьогодні близько 15:00 російські окупанти завдали удару по місту Куп'янськ. Попередньо, загарбники застосували КАБ", — зазначають в ОВА. 

Внаслідок удару поранень зазнала 85-річна жінка. Потерпілу госпіталізували з вибуховими пораненнями.

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