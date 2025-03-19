Правоохоронці у Дніпропетровській та Хмельницькій областях викрили ділків, які торгували гуманітарними авто. Як повідомили у Нацполіції, серед організаторів оборудок – керівник та працівники благодійної організації та псевдоволонтери.

Загалом восьмеро фігурантів отримали підозри за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. За скоєне їм може загрожувати до семи років увʼязнення.

Фото: Нацполіція Викрили ділків, які торгували гуманітарними авто

На Дніпропетровщині заблокували незаконну діяльність злочинної групи, троє з учасників якої були рідними братами. Використовуючи благодійну організацію, вони організували незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України за спрощеною процедурою та без сплати митних платежів. За даними слідства, у січні-лютому 2024 року фігуранти завезли та продали за такою схемою 10 автомобілів з європейською реєстрацією на понад 800 тис. грн.

Фото: Нацполіція Викрили схему продажугуманітарних авто

За схожим планом незаконного ввезення та продажу автомобілів "працювали" посадові особи однієї з благодійних організацій на Хмельниччині. Зловмисники тимчасово реєстрували транспортні засоби на підконтрольні фонди як гуманітарну допомогу на потреби армії, а потім реалізовували їх за готівку в розмірі від 5 500 до 6 500 доларів за одиницю. Двох учасників злочинної групи затримали під час продажу пʼяти транспортних засобів загальною вартістю майже 23 000 доларів. Загалом хмельницькі ділки встигли продати гуманітарних авто на понад 1,2 млн грн.

Фото: Нацполіція Викрили схему продажу гуманітарних авто

Крім того, правоохоронці провели понад 20 обшуків на території Дніпропетровської, Львівської, Черкаської та Хмельницької областей та вилучили 16 автомобілів, чорнові записи з так званою "бухгалтерією", кошти в іноземні та національній валюті, мобільні телефони тощо.

Фото: Нацполіція Вилучені під час обшуку гроші

Усі вилучені транспортні засоби доставлено до спеціальних майданчиків для подальшого зберігання. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

На підставі отриманих доказів 8 учасників незаконних схем ввезення авто під приводом гуманітарної допомоги отримали підозри за ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

Чотирьом зловмисникам обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, щодо решти питання вирішують.