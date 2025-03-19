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У Херсоні медсестра отримала 15 років тюрми за злив даних ворогу про Сили оборони

Жінка після звільнення Херсона продовжила підтримувати контакт з представниками держави-агресора і передавала їм розвіддані.

У Херсоні медсестра отримала 15 років тюрми за злив даних ворогу про Сили оборони
Фото: Pixabay

У Херсоні медсестра отримала 15 років тюрми з конфіскацією майна за злив даних ворогу про Сили оборони, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Прокурорами доведено, що засуджена після звільнення Херсона продовжила підтримувати контакт з представниками держави-агресора.

Працюючи медсестрою в одній з місцевих лікарень, через месенджер передавала своєму знайомому – представнику ФСБ дані українських захисників, які проходили лікування. 

Також вона надавала відомості про дислокацію, озброєння і переміщення військової техніки підрозділів Збройних Сил України та інших сил оборони.

Support LB.ua

Цю інформацію окупаційні війська використовували для нанесення ракетних та артилерійських ударів, а також з метою коригування обстрілів.

До набрання вироком законної сили жінка перебуватиме під вартою.

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