У Херсоні медсестра отримала 15 років тюрми за злив даних ворогу про Сили оборони

Жінка після звільнення Херсона продовжила підтримувати контакт з представниками держави-агресора і передавала їм розвіддані.

У Херсоні медсестра отримала 15 років тюрми з конфіскацією майна за злив даних ворогу про Сили оборони, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурорами доведено, що засуджена після звільнення Херсона продовжила підтримувати контакт з представниками держави-агресора.

Працюючи медсестрою в одній з місцевих лікарень, через месенджер передавала своєму знайомому – представнику ФСБ дані українських захисників, які проходили лікування.

Також вона надавала відомості про дислокацію, озброєння і переміщення військової техніки підрозділів Збройних Сил України та інших сил оборони.

Цю інформацію окупаційні війська використовували для нанесення ракетних та артилерійських ударів, а також з метою коригування обстрілів.

До набрання вироком законної сили жінка перебуватиме під вартою.