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На Херсонщині інформаторка ворога отримала 11 років тюрми

Служба безпеки затримала зловмисницю під час стабілізаційних заходів у Херсоні у вересні 2023 року. Під час винесення вироку було враховано співпрацю засудженої зі слідством.

На Херсонщині інформаторка ворога отримала 11 років тюрми
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

Інформаторка російського сенатора Ігоря Кастюкевича, який є одним з московських «кураторів» на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, отримала 11 років ув’язнення, повідомляє СБУ. 

За матеріалами справи, під час окупації Херсона фігурантка підписалася на Телеграм-канал Кастюкевича і запропонувала йому свою допомогу у війні проти України.

Після звільнення міста ворожа поплічниця почала передавати на акаунт російського сенатора геолокації можливого розташування ЗСУ на території громади.

Далі відповідна інформація надходила до окупаційних угруповань РФ, які воюють проти України на південному фронті.

Служба безпеки затримала зловмисницю під час стабілізаційних заходів у Херсоні у вересні 2023 року.

За матеріалами слідчих СБУ суд визнав її винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ).

Під час винесення вироку було враховано співпрацю засудженої зі слідством для документування нових злочинів Кастюкевича.

Сам сенатор уже отримав заочну підозру від СБУ за викрадення до Росії 48 вихованців дитбудинку з тимчасово окупованого Херсона. Досудове розслідування по ньому триває.

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