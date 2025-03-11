Опитування: 87% українців вважають, що РФ не хоче зупинятися на вже окупованих територіях

І лише 3% опитаних кажуть, що Росія хоче лише "денацифікувати" і демілітаризувати Україну.

87% українців вважають, що РФ не хоче зупинятися на вже окупованих територіях.

Такими є дані соціологічного опитування від Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

"Наші опитування показують, що чим вищу загрозу відчувають українці, тим більшою мірою вони налаштовані на продовження опору та відкидають неприйнятні вимоги. Відповідно, поширення наративу і переконування, що Росія «обмежила» свої цілі та / або готова до миру на «компромісних» умовах, може підривати внутрішню готовність до продовження боротьби", – наголосили у Інстуті.

Там кажуть, що переважна більшість українців, 66% – вважають, що і зараз метою Росії є знищення України і українців: Росія хоче або здійснити фізичний геноцид українців (28%), або захопити всю / більшість території України та знищити українську державність і націю (38%).

Ще 14% вважають, що Росія хоче захопити всю або більшість території та встановити маріонетковий уряд. Кажуть, що Росія хоче захопити весь Донбас, Херсонщину і Запоріжжя, 7% опитаних. Таким чином, 87% українців вважають, що Росія не хоче зупинятися на вже окупованих територіях.

Лише 4% опитаних кажуть, що Росія прагне лише зберегти вже окуповані території. І тільки 3% обрали варіант, що Росія хоче лише "денацифікувати" і демілітаризувати Україну. Решта 7% не змогли відповісти на запитання.

Фото: КМІС

У всіх регіонах України абсолютна більшість (від 80% на сході і півдні до 89-90% на заході і в центрі) вважають, що Росія не буде зупинятися на вже окупованих територіях. Також 70% на заході, 68% у центрі, 62% на півдні вважають, що Росія хоче здійснити фізичний геноцид або знищити українську державність і націю. На сході показник також високий – 46%.