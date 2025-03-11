За добу на фронті відбулося 140 бойових зіткнень

Найбільше боїв пройшло на Лиманському та Покровському напрямках.

Розпочалася 1112-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, за вчора зафіксовано 140 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 113 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 168 КАБ. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 186 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2930 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема в районах населених пунктів Мала Вовча Харківської області; Леонтовичі, Сухий Яр, Воскресенка, Шевченко Донецької області; Новогеоргіївка Запорізької області; Новодарівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка Запорізької області; Львове Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу та техніки, 12 артилерійських засобів, два пункти управління, пункт управління БпЛА, а також ще одну іншу важливу ціль російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Нове, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина, Зарічне, Ямполівка, Новолюбівка та Торське.

Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбивали 12 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки, Федорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Дачне, Курдюмівка, Кримське, Дружба, Торецьк та Щербинівка.

Фото: Генштаб

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Валентинівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Котлярівка, Олексіївка та Андріївка.

Фото: Генштаб

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили сім атак в районах Новосілки та Привільного.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили шість ворожих штурмів в напрямках Новоданилівки, П’ятихаток, Щербаків та Степового.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Бурлацьке та в напрямку Веселого.

Фото: Генштаб

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безуспішну спробу атаки позицій наших захисників.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 11 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 41 авіаційного удару із застосуванням 61 керованої бомби, а також здійснив 272 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 19 – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.