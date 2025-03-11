Вчора у київському метро загинув пасажир, який грубо порушив правила користування
Вчора у київському метро загинув пасажир, який грубо порушив правила користування
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
Джерела: правоохоронці затримали гендиректора “Київзеленбуду”
Джерела: правоохоронці затримали гендиректора “Київзеленбуду”
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Пам’ять про місто. «Заплющ мені очі, привези — і я за запахом впізнаю це місце»
Пам’ять про місто. «Заплющ мені очі, привези — і я за запахом впізнаю це місце»
​США шантажують Україну
​США шантажують Україну
ГоловнаСуспільствоВійна

Біля Києва захисники неба збили 29 ворожих дронів

Загалом поблизу столиці зафіксували 37 безпілотників. 

Біля Києва захисники неба збили 29 ворожих дронів
Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на ‘шахеди’ в Київській області.
Фото: EPA/UPG

У ніч на 11 березня біля Києва протиповітряна оборона знищила 29 із 37 російських дронів. Повітряна тривога вночі лунала протягом 2 годин 45 хвилин – з 23:04 до 01:49. 

Про це повідомили у КМВА. 

"На підступах до столиці було зафіксовано 37 ворожих БпЛА. 29 з них знищено засобами ППО, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір", – зазначили у адміністрації. 

Інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків відсутня.

  • Уночі ППО збила балістичну ракету і 79 із 126 запущених ворожих дронів.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies