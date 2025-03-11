Біля Києва захисники неба збили 29 ворожих дронів

У ніч на 11 березня біля Києва протиповітряна оборона знищила 29 із 37 російських дронів. Повітряна тривога вночі лунала протягом 2 годин 45 хвилин – з 23:04 до 01:49.
Про це повідомили у КМВА.
"На підступах до столиці було зафіксовано 37 ворожих БпЛА. 29 з них знищено засобами ППО, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір", – зазначили у адміністрації.
Інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків відсутня.
- Уночі ППО збила балістичну ракету і 79 із 126 запущених ворожих дронів.