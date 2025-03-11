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Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії

Говорили про надійний та тривалий мир.

Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії
Зустріч Президента Зеленського зі Спадкоємним принцом
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Telegram повідомив про результати зустрічі зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

За словами глави держави, він почув "слова впевненості в українському майбутньому". Зеленський подякував за "мудрий погляд на міжнародну ситуацію та підтримку України".

Президент відзначив зусилля принца, "які допомагають наближати справжній мир". Зеленський цінує, що Саудівська Аравія "надає дуже важливий майданчик для дипломатії". Лідери поговорили про детальні кроки до закінчення війни, зокрема звільнення полонених та повернення українських дітей. 

Українська команда "залишається в Джидді для роботи з американською командою, від якої є сподівання на практичний результат". 

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