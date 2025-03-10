На Херсонщині триває евакуація жителів прифронтових громад

Нині евакуйовані літні люди перебувають у безпечних місцях.

Евакуацією мирного населення займались евакуаційна служба товариства Червоного Хреста України в Херсонській області, представники Станіславської і Новотроїцької адміністрацій, працівники місцевої пожежної охорони та військові.

Зокрема, вдалося вивезти двох мешканок Станіслава та трьох мешканців Широкої Балки.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА .

Евакуйовані літні люди перебувають у безпечних місцях.

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