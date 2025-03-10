На Херсонщині триває евакуація жителів прифронтових громад

У Херсонській області триває евакуація жителів прифронтових громад.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Зокрема, вдалося вивезти двох мешканок Станіслава та трьох мешканців Широкої Балки.
Евакуацією мирного населення займались евакуаційна служба товариства Червоного Хреста України в Херсонській області, представники Станіславської і Новотроїцької адміністрацій, працівники місцевої пожежної охорони та військові.
Нині евакуйовані літні люди перебувають у безпечних місцях.
з обстрілюваної Новоолександрівки Херсонської області маломобільну жінку.