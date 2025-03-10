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На Харківському напрямку Сили оборони уразили російську САУ 2С4 "Тюльпан"

Також металобрухтом стали російські БМП, танки і баггі.

На Харківському напрямку Сили оборони уразили російську САУ 2С4 "Тюльпан"
САУ "Тюльпан"
Фото: Мілітарний

На Харківщині українські FPV-дрони знищили російські БМП, танки і баггі, також уражено САУ 2С4 "Тюльпан".

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

"Бойові екіпажі FPV-дронів знищили БМП, танк, баггі. Уражено САУ 2С4 «Тюльпан», дві БМП і танк. 2 окупантів ліквідовано, ще 2 – поранено", – ідеться у повідомленні.

429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" продовжує виконувати бойові завдання одразу на двох напрямках Харківщини – в районах Купʼянська та Дворічної.

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