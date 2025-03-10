На Харківщині українські FPV-дрони знищили російські БМП, танки і баггі, також уражено САУ 2С4 "Тюльпан".
Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".
"Бойові екіпажі FPV-дронів знищили БМП, танк, баггі. Уражено САУ 2С4 «Тюльпан», дві БМП і танк. 2 окупантів ліквідовано, ще 2 – поранено", – ідеться у повідомленні.
429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" продовжує виконувати бойові завдання одразу на двох напрямках Харківщини – в районах Купʼянська та Дворічної.
- Напередодні оператори FPV-дронів бригади "Форпост" на Харківщині знищили самохідну артилерійську установку росіян та склади боєкомплектів ворога.