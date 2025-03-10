Рубіо прибув до Саудівської Аравії для переговорів із Україною

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до міста Джидда в Саудівській Аравії перед переговорами з українськими офіційними особами.
Про це повідомляє Al Arabiya.
Зазначається, що розмовляючи з журналістами під час польоту, Рубіо висловив оптимізм щодо запланованої зустрічі. Водночас він додав, що ще потрібно опрацювати додаткові деталі угоди про корисні копалини між США і Україною.
Рубіо також заявив, що Вашингтону "необхідно зрозуміти позицію Києва" та отримати загальне уявлення про те, на які поступки вони підуть.
Раніше також повідомлялося, що до Саудівської Аравії прибув президент України Володимир Зеленський. Завтра тут мають відбутись переговори між українською та американською делегаціями. Зазначаос, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію напередодні цих перемовин, але участі в зустрічі брати не буде.