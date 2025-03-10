На Сумщині судитимуть російського солдата, який під час окупації зґвалтував та пограбував українку

На даний час підозрюваного оголошено в розшук.

На Сумщині судитимуть військового РФ, який під час окупації вчинив над жінкою насильницькі дії сексуального характеру і пограбував її.

Про це інформує прокуратура Сумщини.

"Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця російської федерації", — ідеться у повідомленні відомства.

22-річний житель Новосибірської області у складі 2 гвардійської Таманської дивізії 1 танкової армії Західного військового округу ЗС РФ брав участь в окупації Сумщини.

Перебуваючи в окупованому населеному пункті, у березні 2022 року він вчинив над місцевою жителькою насильницькі дії сексуального характеру, а також пограбував її, забравши мобільний телефон.

Під час вчинення злочину, щоб подолати спротив потерпілої, окупант здійснив у її бік постріл з автомата та погрожував прострелити коліна.

На даний час підозрюваного оголошено в розшук.