На Сумщині судитимуть російського солдата, який під час окупації зґвалтував та пограбував українку

На Сумщині судитимуть військового РФ, який під час окупації вчинив над жінкою насильницькі дії сексуального характеру і пограбував її.
Про це інформує прокуратура Сумщини.
"Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця російської федерації", — ідеться у повідомленні відомства.
22-річний житель Новосибірської області у складі 2 гвардійської Таманської дивізії 1 танкової армії Західного військового округу ЗС РФ брав участь в окупації Сумщини.
Перебуваючи в окупованому населеному пункті, у березні 2022 року він вчинив над місцевою жителькою насильницькі дії сексуального характеру, а також пограбував її, забравши мобільний телефон.
Під час вчинення злочину, щоб подолати спротив потерпілої, окупант здійснив у її бік постріл з автомата та погрожував прострелити коліна.
На даний час підозрюваного оголошено в розшук.
- Правоохоронці повідомили про підозру двом російським військовим, які зґвалтували жінку під час окупації одного із сіл на Донеччині.