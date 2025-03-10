​Стармер 15 березня проведе відеозустріч із лідерами країн "коаліції охочих" щодо підтримки України

У зустрічі візьмуть участь лідери країн НАТО і Співдружності, які готові надати військові сили для коаліції.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведе в суботу, 15 березня, віртуальну зустріч світових лідерів для обговорення підтримки України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника британського прем’єра Дейва Пареса.

Очікується, що ця зустріч буде продовженням саміту в Лондоні цього місяця, на якому Стармер оголосив про створення "коаліції охочих".

"Ви можете очікувати, що прем'єр-міністр проведе другу зустріч лідерів «коаліції охочих», яка буде продовженням його саміту в Ланкастер-хаусі", - зазначив речник Стармера, маючи на увазі зустріч 2 березня.

Як пише Bloomberg, у зустрічі візьмуть участь лідери країн НАТО і Співдружності, які готові надати військові сили для "коаліції охочих".

"Ми зосереджені на підтримці України, забезпеченні суверенної та безпечної України і роботі над пропозиціями щодо тривалого й міцного миру", - сказав Парес.

2 березня британський прем'єр Кір Стармер прийняв у Лондоні інших лідерів, зокрема президента України Володимира Зеленського. У заході брали участь лідери Італії, Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Також учасниками події стали міністр закордонних справ Туреччини, генеральний секретар НАТО та президенти Європейської комісії та Європейської ради.

Більшість результатів зустрічі залишилася непублічною, однак відомо, що Україна, Франція та Британія напрацюють спільний план, який презентують американській адміністрації.