Завтра у Гренландії відбудуться парламентські вибори

Дві партії-лідери у виборчих перегонах виступають за незалежність і пообіцяли скликати референдум щодо відділення острова від Данії.

У вівторок у Гренландії відбудуться парламентські вибори, які можуть виявитися одними з найрезультативніших в історії арктичного острова, пише Politico.

На тлі неодноразових погроз президента Сполучених Штатів Дональда Трампа захопити Гренландію, виборці на самокерованій території Данії обиратимуть 31 члена свого законодавчого органу ‒ Інацісартуту. Вибори відбуваються кожні чотири роки.

“Цього разу ставки екзистенційні: не менше, ніж місце Гренландії у світі ‒ включно з тим, чи має вона залишатися частиною Данії, прагнути незалежності чи налагоджувати тісніші зв’язки з такими великими державами, як США та Європа”, ‒ зазначає видання.

Наразі найбільшу кількість місць в Інацісартуті має партія інуїтів Ataqatigiit, або “Громада народу”, разом зі своїм партнером по коаліції Сіумут, або “Вперед”. Обидві партії виступають за незалежність і пообіцяли скликати референдум щодо відділення острова від Данії, не уточнюючи, коли це голосування відбудеться.

Згідно з угодою 2009 року з Данією, Гренландія може законно проголосити незалежність, але лише після проведення референдуму. Хоча існує широка підтримка повного суверенітету в Гренландії, деякі не впевнені, що це означало б для оборони та економіки острова, якщо б він став самостійною територією.

Гренландія площею понад 2 мільйони квадратних кілометрів наповнена величезними невикористаними природними ресурсами, включно з дуже бажаними рідкісними елементами. Населення острова водночас становить менше 60 тисяч осіб.

Це робить Гренландію вразливою до небезпек ‒ і не лише з боку Дональда Трампа, який назвав придбання острова “абсолютною необхідністю”, і відмовився виключити використання військової сили чи економічного примусу для цього. Минулого тижня він заявив, що США отримають острів “так чи інакше”. Трамп також заявив про загрози з боку Китаю та Росії, які все більше зосереджуються на Арктиці.

Незалежність також означала б величезну діру в бюджеті острова без щорічної субсидії в розмірі 500 мільйонів доларів, наданої Данією, яка оплачує скандинавську систему соціального забезпечення Гренландії. ЄС також надсилає фінансування Гренландії, хоча острів не є членом блоку.