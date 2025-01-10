Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай

Що відбувається і навіщо Дональду Трампу територія партнера по НАТО?

«Я говорю про захист вільного світу. Вам навіть бінокль не потрібен. Ви подивіться назовні, у вас скрізь кораблі Китаю, всюди кораблі Росії. Ми не допустимо цього», — пообіцяв він.

На брифінгу для медіа цього тижня, відповідаючи на запитання, чи виключає він військовий або економічний примус , щоб узяти під контроль Гренландію чи Панамський канал, Дональд Трамп сказав: «Ні. Вони нам потрібні для економічної безпеки».

Обраний президент США Дональд Трамп наполягає , що з безпекових міркувань Америці потрібні Гренландія і контроль над Панамським каналом. А Канада має увійти до складу США задля економічного процвітання.

“Для цілей національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю”, — написав Дональд Трамп наприкінці грудня в публікації у соціальних мережах, що стосувалася майбутнього призначення послом США в Данії співзасновника PayPal, колишнього бізнес-партнера Ілона Маска, Кеннета Говері.

З того часу обраний президент США не раз повертався до теми Гренландії. А коли його син цього тижня відвідав острів, Дональд Трамп пообіцяв “ЗРОБИТИ ГРЕНЛАНДІЮ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ”. (Наступний лідер вільного світу часто зловживає капслоком у своїх постах).

Фото: EPA/UPG Літак Дональда Трампа у Гренландії

Дональд Трамп — перший, хто пропонує купити або забрати собі Гренландію?

Ні, тема контролю Гренландії не є якось випадковою примхою Дональда Трампа. Приєднання найбільшого у світі острова (площею 2166 млн квадратних кілометрів, 25% території США) є доволі давньою ідеєю американських лідерів. Ще у 1867 році державний секретар Сполучених Штатів Вільям Сьюард досліджував перспективу придбання Гренландії, однак ідею відхилив Конгрес.

Фото: wikipedia.org Вільям Сьюард

США фактично контролювали Гренландію упродовж Другої Світової: у квітні 1941 року американці окупували острів, щоб не допустити його можливе захоплення Третім рейхом, створивши на ньому ряд авіабаз. У 1945 році контроль над островом повернули данцям.

У 1946 році президент США Гаррі Трумен пропонував Данії продати свою колонію (до 1953 року Гренландія мала саме такий статус), однак королівство пропозицію відхилило.

Пропонував купити Гренландію і Дональд Трамп під час своєї першої каденції. Пропозицію активно обговорювали його радники і соратники. Далі абстрактних міркувань реалізація ідеї не просунулась, однак зараз, схоже, Дональд Трамп налаштований більш рішуче.

Чи держави в принципі купують та продають свої території?

Так. США двічі розширювались шляхом купівлі територій. У 1803 році уряд країни придбав у Франції 2,100 млн квадратних кілометрів землі за 15 мільйонів доларів (приблизно 300-350 мільйонів доларів зараз) у ході так званої “купівлі Луїзіани”.

Фото: wikipedia.org Сучасна карта США, білим виділена територія, придбана у Франції

1867 році США купили у Російської імперії Аляску за 7,2 мільйона доларів (еквівалент приблизно 150 млн доларів зараз).

У США також є досвід купівлі територій у Данії, причому вже у 20 столітті: у 1917 році королівство продало американцям три острови Датської Вест-Індію за 25 мільйонів доларів (еквівалентні майже 600 млн “сучасних” доларів), зараз це Віргінські острови. Ще один віргінський острів Данія продала у 1905 році приватній судноплавній компанії, згодом його теж придбали США.

Під час своєї першої президентської каденції Дональд Трамп також обговорював варіант обміну Гренландії на Пуерто-Ріко, неприєднану територію США.

Скільки могла б коштувати (гіпотетично) Гренландія?

Фото: EPA-EFE Їздові собаки відпочивають біля Кекертарсуака, Гренландія, 30 червня 2024 року

У 1946-му президент США Трумен пропонував Данії 100 мільйонів доларів (сума, еквівалентна сучасним 1,4 млрд доларів) в обмін на Гренландію У 2019 році видання The Washington Post підрахувало, що острів міг би коштувати до 1,7 трильйона доларів.

Як давно Данія володіє Гренландією?

Перші скандинавські колонії в Гренландії з'явилися наприкінці Х століття. У 1261 році місцеві поселення присягнули на вірність норвезькому королю, а в 1380 році Норвегія увійшла в особисту унію з Данським королівством, яка діяла до 1814 року.

Коли союз між Данією та Норвегією розпався, контроль над колонією зберегла Данія, хоч норвежці робили спроби захопити острів.

У 1953 році Данія скасувала колоніальний статус острова, включивши його до складу королівства в статусі графства. Мешканці Гренландії, майже 90% яких є інуїтами, корінним народом Північної Америки, отримали нарешті данське громадянство. Гренландці, попри мізерну чисельність населення (приблизно 56 тисяч осіб) мають двох представників у датському парламенті.

Фото: EPA-EFE Члени партії Інуїт Атакатігііт, яка виступає за незалежність Гренландії, святкують результати виборів, 6 квітня 2021 р.

У ХХ столітті Данія інтенсивно асимілювала інуїтів, нерідко — у брутальний спосіб, відповіддю став місцевий рух за збереження культурної та національної ідентичності, наслідком діяльності якого стало набуття островом автономії у 1979 році.

У 2009 році парламент Гренландії ухвалив Закон про самоврядування, який розширив повноваження автономії, залишивши Данії питання оборони та зовнішньої політики.



Навіщо американцям Гренландія?

Дональд Трамп називав у 2019 році гіпотетичну купівлю острова “великою угодою з нерухомістю”. У бізнесовій логіці обраного президента США (і не лише його) Гренландія справді є цінним активом. Як зазначає The Economist, американський уряд визначає 50 “критично важливих елементів”, у надрах острова містяться 43 з них.

Фото: EPA-EFE Східне узбережжя Гренландії, вид з літака

Розробка родовищ у Гренландії наразі перебуває у зародковій стадії і не лише через особливості клімату. З одного боку, місцеве населення боку не здатне забезпечити робочі ресурси для обслуговування видобутку, з іншого — несхвально ставиться до перспектив масової розробки родовищ, що спричинить зміну традиційного укладу життя та появу на острові великої кількості чужинців, екологічні проблеми тощо. До того ж дотації з бюджету Данії забезпечують високий рівень життя, тож гренландцям немає особливих економічних резонів перетворювати свій острів на кар’єр.

Втім, дослідження надр та видобуток прискорюються. За даними The Economist зараз компанії ведуть буріння на 170 ділянках, порівняно з 12 десять років тому. При цьому, місцевий уряд співпрацює не лише з данськими, американськими та канадськими компаніями, а й китайськими. І це створює ризики для США і не лише в економічній площині, а й, насамперед, у контексті глобального протистояння з Китаєм та Росією.

По-перше, на острові з часів Другої світової війни знаходяться американські військові. Космічна база Пітуфік є надважливою складовою американських систем раннього попередження про ракетний напад та управління військовими супутниками.

Фото: EPA-EFE Космічна база Пітуфік на півночі Гренландії Фото: EPA-EFE Космічна база Пітуфік на півночі Гренландії Фото: EPA-EFE Космічна база Пітуфік на півночі Гренландії Фото: EPA-EFE Космічна база Пітуфік на півночі Гренландії Фото: EPA-EFE Космічна база Пітуфік в Гренландії Фото: EPA-EFE Космічна база Пітуфік в Гренландії Фото: EPA-EFE Космічна база Пітуфік в Гренландії

По-друге, завдяки Гренландії НАТО контролює Фареро-Ісландський рубіж або GIUK — акваторію у північній Атлантиці, між Гренландією, Ісландією та Великобританією, що забезпечує логістику між США та їх європейськими союзниками, а також обмежує активність ВМС Росії у північній частині Атлантики.

По-третє, через глобальне потепління арктичний торговий шлях стає все більш важливим для Китаю в реалізації його стратегії “Полярного шовкового шляху”, який мав би скоротити час, необхідний для транспортування продукції з Китаю до Європи, а також спростити експорт російських енергоносіїв до азіатських ринків. І загалом забезпечити домінування Пекіна, а також Москви у цій частині світу.

Фото: EPA-EFE Айсберг на мілині біля селища Іннаарсуіт в муніципалітеті Аваннаата, північно-західна Гренландія, 12 липня 2018 року.

Китайські компанії активно пропонують інфраструктурні проєкти Гренландії, інвестиції не лише у видобуток, а й у портову та авіаційну інфраструктуру. У 2016 році Китай також намагався придбати у Гренландії стару американську військово-морську базу і не факт, що наступні спроби китайців закріпитися на острові Данія може заблокувати. Особливо, якщо Гренландія таки проголосить незалежність і постане питання, чи приєднається нова держава до НАТО,

“Гренландія тісно пов’язана з нашою безпекою з багатьох причин, і це було помітно з часів Другої світової війни, — заявив The Free Press колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон. — Через постійні спроби китайців розширити свій вплив ми знаємо, що вони хочуть стати арктичною державою. Отже, враховуючи географічну близькість Гренландії до США, це — стратегічний інтерес”.



А що кажуть самі гренландці і данці?

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Буруп Егеде, та інші місцеві політики кажуть, що острів має проголосити незалежність від метрополії (це може статися у найближчі 10-15 років).

Фото: EPA-EFE Прем’єр-міністр Гренландії Муте Боуруп Егеде під час свого візиту до Копенгагена, Данія, 09 січня 2025 р

У своїй новорічній промові Егеде також натякнув на можливу зміну стратегічних партнерів: “Настав час, щоб ми самі зробили крок і сформували наше майбутнє, також щодо того, з ким ми будемо тісно співпрацювати і ким будуть наші торговельні партнери”.

Тож побоювання США, що Гренландія може в осяжній перспективі увійти у сферу впливу Китаю щонайменше небезпідставні.

У свою чергу міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Копенгаген визнає наявність у Гренландії “власних амбіцій”, які “за умови втілення можуть призвести до її незалежності”.

“Гренландія належить гренландцям”, констатувала прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Фото: EPA-EFE Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен та міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен після зустрічі з лідерами партій щодо Гренландії, Копенгаген, Данія, 9 січня 2025 р

При цьому уряд королівства оголосив про збільшення витрат на оборону Гренландії на приблизно 1,5 млрд доларів. За ці кошти данці придбають два інспекційні кораблі, два безпілотники великої дальності та додаткові упряжки для собак (найефективніший спосіб пересування патрулів на покритому товщею льоду острові). А король Фредерік Х відредагував герб Данії, щоб збільшити на ньому зображення символа острова — гренландського білого ведмедя.



То США таки заберуть Гренландію? А також Канаду і Панамський канал?

Панорама поселення Кангааміут у муніципалітеті Кекката в центрально-західній Гренландії. Населення — 293 особи

Гренландію, ймовірно, ніхто не чіпатиме, якщо Данія чи НАТО загалом зможуть забезпечити ефективний контроль над островом і гарантувати, що стратегічно важлива для західного світу територія не стане в майбутньому базою Китаю.

Неназвані представники команда Трампа заявили The Washington Post, що коментарі обраного президента США щодо Гренландії, а також Канади та Панамського каналу є частиною більш широкого плану з протидії Росії та Китаю.

“Це не просто лякання, у всьому цьому є цілісна сполучна тканина, — сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності. — Трамп знає, які важелі тягнути і які є обмеження, і він має владу, щоб використовувати ці важелі”.

Логіка Дональда Трампа приблизно така: якщо Панама не буде протидіяти встановленню китайського контролю над каналом, а Канада опиратися повзучій експансії Пекіна в себе удома, то США доведеться втручатися.

Прем’єрка Італія Джорджа Мелоні, яка нещодавно зустрічалася з Трампом у Мар-а-Лаго, сказала, що сприйняла його заяви щодо Гренландії, Канади та каналу як “повідомлення Китаю”.

Фото: EPA-EFE/FILIPPO ATTILI/CHIGI PALACE Зустріч прем’єрки Італії Джорджії Мелоні з обраним президентом США Дональдом Трампом у його резиденції на курорті Мар-а-Лаго, США, 04 січня 2025

“Я відчуваю, що ці заяви є частиною дискусії між великими державами, рішучий спосіб сказати, що США не залишатимуться осторонь, в той час як інші великі гравці активізуються в регіонах, які становлять стратегічний інтерес для США та Заходу”, — зазначила вона.