Данія посилює оборону Гренландії після заяв Трампа щодо придбання острова

Вид з висоти пташиного польоту льодовикового покриву на півночі Гренландії, 4 жовтня 2023 р

Уряд Данії оголосив про збільшення витрат на оборону Гренландії після того, як Дональд Трамп повторив своє бажання придбати арктичну територію.

Про це повідомляє BBC News.

Як повідомив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен, пакет становить “двозначну суму мільярдів” у кронах, або щонайменше 1,5 млрд доларів.

Поулсен уточнив, що пакет дозволить придбати два нових інспекційних кораблі, два нових безпілотника великої дальності та дві додаткові упряжки для собак.

Також пакет включатиме фінансування збільшення персоналу Арктичного командування і модернізацію одного з трьох основних цивільних аеропортів Гренландії для обслуговування надзвукових винищувачів F-35.

“Ми не інвестували достатньо в Арктику протягом багатьох років, тепер ми плануємо посилити присутність”, — сказав міністр оборони Данії.

Майор Стін К'єргаард з Академії оборони Данії припускає, що, можливо, Трамп мав намір змусити Данію зробити такий крок.

“Ймовірно, це буде викликано новою зосередженістю Трампа на необхідності повітряного та морського контролю навколо Гренландії та внутрішніх подій у Гренландії, де деякі висловлюють бажання дивитися в бік США – щойно було відкрито новий міжнародний аеропорт у Нууку", - сказав він.

У недільній заяві, оголошуючи нового посла Вашингтона в Данії, Трамп сказав, що “для цілей національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю”.

Уряд Гренландії заявив, що територія “не продається”.

Під час свого першого президенства Трамп уже обговорював купівлю Гренландії, він хотів запропонувати за острів $600 млн на рік.