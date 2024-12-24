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Переобрана президентка Молдови Санду склала присягу

Другий тур виборів відбувся 3 листопада.

Переобрана президентка Молдови Санду склала присягу
Мая Санду під час складення присяги 24 грудня 2024 року
Фото: скриншот відео

Новообрана президентка Молдови Мая Санду 24 грудня склала присягу, передає «Європейська правда».

Це її другий президентський термін.

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У промові Санду зазначила, що суспільству вдалося зберегти мир і захистити свою демократію попри ризи і війну в Україні.

Також президентка Молдови закликала до національної мобілізації, продовження шляху розвитку країни і пообіцяла продовжувати роботу з відданістю, як це робила під час першого мандату.

«Я закликаю вас рухатися вперед з упевненістю. Не забувайте, що означає наша Молдова – спадщина, оптимізм, боротьба, розвиток, організованість, воля, амбіції», – сказала президентка.

  • Другий тур президентських виборів у Молдові відбувся 3 листопада. 
  • Опонент Санду Александр Стояногло набрав понад 750,4 тис. голосів виборців (44,65%).
  • Конституційний суд затвердив. результати виборів президента 28 листопада.
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