Переобрана президентка Молдови Санду склала присягу

Мая Санду під час складення присяги 24 грудня 2024 року

Новообрана президентка Молдови Мая Санду 24 грудня склала присягу, передає «Європейська правда».

Це її другий президентський термін.

У промові Санду зазначила, що суспільству вдалося зберегти мир і захистити свою демократію попри ризи і війну в Україні.

Також президентка Молдови закликала до національної мобілізації, продовження шляху розвитку країни і пообіцяла продовжувати роботу з відданістю, як це робила під час першого мандату.

«Я закликаю вас рухатися вперед з упевненістю. Не забувайте, що означає наша Молдова – спадщина, оптимізм, боротьба, розвиток, організованість, воля, амбіції», – сказала президентка.