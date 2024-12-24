Переобрана президентка Молдови Санду склала присягу

Новообрана президентка Молдови Мая Санду 24 грудня склала присягу, передає «Європейська правда».
Це її другий президентський термін.
У промові Санду зазначила, що суспільству вдалося зберегти мир і захистити свою демократію попри ризи і війну в Україні.
Також президентка Молдови закликала до національної мобілізації, продовження шляху розвитку країни і пообіцяла продовжувати роботу з відданістю, як це робила під час першого мандату.
«Я закликаю вас рухатися вперед з упевненістю. Не забувайте, що означає наша Молдова – спадщина, оптимізм, боротьба, розвиток, організованість, воля, амбіції», – сказала президентка.
- Другий тур президентських виборів у Молдові відбувся 3 листопада.
- Опонент Санду Александр Стояногло набрав понад 750,4 тис. голосів виборців (44,65%).
- Конституційний суд затвердив. результати виборів президента 28 листопада.