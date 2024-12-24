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У Середземному морі затонуло російське судно, яке використовувалося для постачання військ РФ у Сирії

Двоє з шістнадцяти моряків зникли безвісти.

У Середземному морі затонуло російське судно, яке використовувалося для постачання військ РФ у Сирії
Фото: VesselFinder

Російське вантажне судно флоту матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони РФ затонуло у вівторок у міжнародних водах між Іспанією та Алжиром на шляху з Санкт-Петербурга до Владивостока, пише Fiancial Times. 

Судно під назвою Ursa Major («Велика Ведмедиця») затонуло після вибуху в машинному відділенні. Двоє членів екіпажу залишаються зниклими безвісти, а ще 14 врятовано та доставлено в іспанський порт Картахена, повідомило МЗС Росії.

Довжиною 142 метри — приблизно півтора футбольних поля — Ursa Major був найбільшим кораблем, який експлуатував «Оборонлогістика», підрозділ матеріально-технічного забезпечення російської армії, і мав вантажопідйомність до 1200 тонн.

У Головному розвідувальному управлінні (ГРУ) Міністерства оборони заявили, що судно раніше перевозило вантажі між Росією та Іраном у Каспійському морі, перш ніж було перенаправлено на маршрути, пов’язані з Сирією.

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Судно перевозило крани та обладнання для криголамів до Владивостока в рамках «державного завдання» з розвитку Північного морського шляху, йдеться на сайті «Оборонлогістики».

Останніми роками Москва відстоювала Північний морський шлях як швидшу альтернативу Суецькому каналу для судноплавства до Китаю, найбільшого торговельного партнера Росії, на якого вона все більше покладається через західні санкції.

Маршрут повністю пролягає в арктичних водах, але в літні місяці став більш судноплавним через потепління клімату.

Стандартна подорож із північного російського порту Приморськ до Китаю через Суецький канал займає 45 днів, а Північним морським шляхом скорочується до 35 днів.

Водночас Медіазона з посиланням на OSINT-аналітиків пише, що Ursa Major, який увійшов до Середземного моря у супроводі трьох військових великих десантних кораблів, довгий час разом з іншими вантажними суднами, зокрема судоном Sparta, перевозив вантажі "Сирійського експресу" - маршруту, який використовувався для постачання російських військ у Сирії. За словами експертів, п'ять судів, у тому числі Ursa Major і Sparta, могли бути призначені для евакуації військових баз РФ у Тартусі та Хмеймімі.

Раніше ГУР повідомило, що у відкритому морі зламалося судно Sparta, яке РФ відправила по своїх солдатів до Сирії.

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