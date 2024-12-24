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Аварійну посадку здійснив літак Swiss International Air Lines, що летів до Цюріха

Airbus A220-300 сів через проблеми з двигуном і задимлення в кабіні.

Аварійну посадку здійснив літак Swiss International Air Lines, що летів до Цюріха
Фото: EPA/UPG

Літак авіакомпанії Swiss International Air Lines, що прямував до Цюріха з Бухареста, здійснив аварійну посадку в австрійському місті Грац, пише Reuters.

Літак Airbus A220-300 сів через проблеми з двигуном і задимлення в кабіні.

На рейсі було 74 пасажири та п'ять членів екіпажу. Усіх пасажирів евакуювали, йдеться у заяві Swiss.

Дванадцятьом пасажирам рейсу адали медичну допомогу, а одного члена екіпажу доставили до лікарні на гелікоптері. Їхній стан залишається невідомим.

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Інші чотири члени екіпажу також перебували під доглядом лікарів.

Рейс має вилетіти з Граца сьогодні з пасажирами до Цюріха.

  • Вчора стало відомо, що у Бразилії розбився пасажирський літак, 9 осіб загинуло. Щонайменше 15 людей потрапили до лікарні, більшість з них отруїлися димом від пожежі, спричиненої катастрофою.
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