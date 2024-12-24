Екскандидат Трампа у гепрокурори порушував етичний кодекс Конгресу

Етичний комітет Палати представників Конгресу США оприлюднив звіт щодо колишнього кандидата на посаду генерального прокурора в адміністрації Дональда Трампа Метта Гетца. Як пише Reuters, прогнози щодо викриття небездоганної репутації представника Флориди підтвердилися.

Виявилося, що політик надсилав великі суми коштів на рахунки жінок для одержавння від них наркотичних засобів та дій сексуального характеру. 12 осіб отримали від нього близько 90 тисяч доларів під час його перебування на посаді конгресмена.

Гетца також звинувачують у сексуальному зв'язку із дівчиною, якій на цей момент не виповнилося 18 років - у Конгресі говорять про наявність "суттєвих доказів", зокрема свідчень самої потерпілої, яка заявила, що політик не поцікавився її віком і згодом дав їй 400 доларів.

Метт Гетц відреагував на звіт етичного комітету у мережі X - заявив, що колись "розважався, пив, курив та мав справу з жінками більше, ніж було варто", але зараз нібито "веде зовсім інше життя", а свої дії назвав "соромом, але не злочином".