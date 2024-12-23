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Литва модернізує системи електронного спостереження на кордоні з Росією

На це спрямують 15 млн євро, виділених Євросоюзом.

Литва модернізує системи електронного спостереження на кордоні з Росією
Литва модернізує системи електронного спостереження на кордоні з Росією
Фото: D. Umbrasas / LRT

Литва планує модернізувати системи електронного спостереження на чотирьох прикордонних пунктах з Росією.

Про це повідомляє LRT.

“Оцінивши заявки, подані державами-членами, Європейська комісія виділила Литві 15,4 мільйона євро підтримки Європейського Союзу для модернізації систем електронного спостереження за кордоном”, — йдеться в коментарі МВС.

Уточнюється, що Держприкордонслужба Литви планує розпочати модернізацію наступного року і завершити її у 2027 році.

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Литва просила гроші також для дев’яти інших прикордонних пунктів, але фінансування для модернізації систем не було отримано. На ці заявки Єврокомісія планує виділити фінансування, коли з’являться додаткові кошти.

Зазначається, що у грудні ЄС виділила 170 млн євро шести державам-членам для посилення прикордонного нагляду на кордонах з Росією та Білоруссю. Це має допомогти їм боротися з потоком нелегальних мігрантів.

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