Литва модернізує системи електронного спостереження на кордоні з Росією

Литва планує модернізувати системи електронного спостереження на чотирьох прикордонних пунктах з Росією.

Про це повідомляє LRT.

“Оцінивши заявки, подані державами-членами, Європейська комісія виділила Литві 15,4 мільйона євро підтримки Європейського Союзу для модернізації систем електронного спостереження за кордоном”, — йдеться в коментарі МВС.

Уточнюється, що Держприкордонслужба Литви планує розпочати модернізацію наступного року і завершити її у 2027 році.

Литва просила гроші також для дев’яти інших прикордонних пунктів, але фінансування для модернізації систем не було отримано. На ці заявки Єврокомісія планує виділити фінансування, коли з’являться додаткові кошти.

Зазначається, що у грудні ЄС виділила 170 млн євро шести державам-членам для посилення прикордонного нагляду на кордонах з Росією та Білоруссю. Це має допомогти їм боротися з потоком нелегальних мігрантів.