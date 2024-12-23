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У двох польських пунктах пропуску є черги на в'їзд до України

Є черги перед ПП "Корчова" та "Медика". 

У двох польських пунктах пропуску є черги на в'їзд до України
Пункт прокуску
Фото: ДПСУ

У Польщі на кордоні із Україною у двох пунктах пропуску є черги на в'їзд до нашої держави.

"Відмічається накопичення транспортних засобів перед польським пунктом пропуску «Корчова» та «Медика» у напрямку в'їзду в Україну", – повідомили у ДПСУ.

Тому радять обирати менш завантажені пункти пропуску для перетину кордону поблизу.

Крім цього у передріздвяний період збільшився пасажиропотік на в’їзд і на виїзд з України, через що в окремих пунктах пропуску фіксується накопичення автотранспорту.

Наразі пасажиропотік в пунктах пропуску на Львівщині збільшився на 25% від загального потоку.

  • 22 грудня прикордонники повідомили про рекорд: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців.
  • 21 грудня відкрили міжнародний автомобільний пункт пропуску на кордоні із Польщею "Нижанковичі - Мальховіце". Через нього цілодобово пропускатимуть пасажирський та вантажний транспорт з дозволеною загальною масою до 3,5 тонн, а також автобуси.
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