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Сили оборони збили 47 із 72 запущених Росією безпілотників, частина – локаційно втрачені

ППО працювала у 9 областях України. 

Сили оборони збили 47 із 72 запущених Росією безпілотників, частина – локаційно втрачені
Фото: EPA/UPG

Сили оборони знищили 47 ворожих ударних безпілотників, ще 25 – локаційно втрачені.

Як повідомили у Повітряних силах, із 10.00 22 грудня по 09.00 23 грудня 2024 року Росія атакувала Україну 72-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, що в РФ. 

Станом на 09.00 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях.

Через активну протидію Сил оборони 25 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Фото: Повітряні сили

У Хмельницькій та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства та будинки, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.

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