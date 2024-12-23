На Курщині ССО за три дні знищили 77 військових КНДР

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«Схеми» 15 грудня оприлюднили фото від джерел серед українських військових на Курському напрямку, на яких десятки загиблих армії

Один екіпаж Сил спецоперацій за три дні у Курській області ліквідував 77 військових КНДР.

Про це йдеться у телеграмі ССО.

"Оператори ССО знищили 77 та поранили більше 40 військових Північної Кореї", – зазначено у повідомленні.

Також ліквідували 12 одиниць автомобільної техніки, 3 баггі та ББМ.

У ССО додали, що воїни 8-го полку ССО вкотре знищують північних корейців у чистому полі.

Нещодавно розвідка Південної Кореї повідомила, що наразі відомо про ліквідованих щонайменше 100 північнокорейських військовослужбовців, яких направили до Росії для бойових дій в Україні. А кількість поранених сягнула приблизно 1000 осіб.