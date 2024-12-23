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На Курщині ССО за три дні знищили 77 військових КНДР

Сили спецоперацій поранили понад 40 північнокорейських солдатів. 

На Курщині ССО за три дні знищили 77 військових КНДР
«Схеми» 15 грудня оприлюднили фото від джерел серед українських військових на Курському напрямку, на яких десятки загиблих армії
Фото: Схеми/ Радіо Свобода

Один екіпаж Сил спецоперацій за три дні у Курській області ліквідував 77 військових КНДР.

Про це йдеться у телеграмі ССО. 

"Оператори ССО  знищили 77 та поранили більше 40 військових Північної Кореї", – зазначено у повідомленні.

Також ліквідували 12 одиниць автомобільної техніки, 3 баггі та ББМ.

У ССО додали, що воїни 8-го полку ССО вкотре знищують північних корейців у чистому полі.

  • Нещодавно розвідка Південної Кореї повідомила, що наразі відомо про ліквідованих щонайменше 100 північнокорейських військовослужбовців, яких направили до Росії для бойових дій в Україні. А кількість поранених сягнула приблизно 1000 осіб.
  • За даними української розвідки, на Курщині у районах населених пунктів Російська Конопелька, Плехово, Уланок підрозділам КНДР не вистачає боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів.
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