На Курщині ССО за три дні знищили 77 військових КНДР

Один екіпаж Сил спецоперацій за три дні у Курській області ліквідував 77 військових КНДР.
Про це йдеться у телеграмі ССО.
"Оператори ССО знищили 77 та поранили більше 40 військових Північної Кореї", – зазначено у повідомленні.
Також ліквідували 12 одиниць автомобільної техніки, 3 баггі та ББМ.
У ССО додали, що воїни 8-го полку ССО вкотре знищують північних корейців у чистому полі.
- Нещодавно розвідка Південної Кореї повідомила, що наразі відомо про ліквідованих щонайменше 100 північнокорейських військовослужбовців, яких направили до Росії для бойових дій в Україні. А кількість поранених сягнула приблизно 1000 осіб.
- За даними української розвідки, на Курщині у районах населених пунктів Російська Конопелька, Плехово, Уланок підрозділам КНДР не вистачає боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів.