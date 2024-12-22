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МЗС створило портал "Дипломатичний е-Архів" про історію української дипломатії

Проект було розроблено за підтримки ПРООН в Україні та фінансування уряду Японії.

МЗС створило портал "Дипломатичний е-Архів" про історію української дипломатії
"Дипломатичний е-Архів"
Фото: МЗС

Міністерство закордонних справ представило спеціальний онлайн-портал "Дипломатичний е-Архів" 22 грудня, у День працівників дипломатичної служби.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"Портал зібрав унікальні дипломатичні документи, які розповідають відвідувачам про історію української дипломатичної служби, діяльність українських дипломатичних представництв та консульських установ, іноземних представництв, акредитованих в Українській Народній Республіці, Українській Державі, УРСР та незалежній Україні", - йдеться в повідомленні.

"Для того, щоб мати сильну дипломатію сильної держави, члена ЄС та НАТО, процвітаючої країни, наша дипломатична служба має спиратися на традиції. І у нас є ці сторічні традиції", - зазначив голова МЗС Андрій Сибіга.

Він наголосив, що цифровий ресурс "Дипломатичний е-Архів" важливий для відновлення історичної правди про українську державотворчу традицію та історію української дипломатії. Охочі можуть побачити дипломатичний архів за посиланням.

Проект було розроблено за підтримки ПРООН в Україні та фінансування уряду Японії.

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