На крайньому заході України завтра сніжитиме, температура вдень до +3

На півдні, сході країни та в більшості центральних областей вночі та вранці місцями туман.

Синоптики прогнозують Україні у понеділок 23 грудня хмарну погоду з проясненнями, повідомили в українському Гідрометеорологічному центрі.

У східних, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях та у південній частині дощ, на крайньому заході місцями невеликий сніг; на решті території без опадів.

На півдні, сході країни та в більшості центральних областей вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південній та східній частинах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла, на півдні Одещини та в Криму до 10°

У Київській області вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.