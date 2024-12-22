За тиждень РФ втратила 11 660 солдатів та понад 1,3 тисячі військової техніки

Крмі того, Сили оборони знищили щонайменше 4 ворожі ракети та 379 БпЛА.

За тиждень втрати російських військ склали — 11660 окупантів та 1353 одиниці озброєння і військової техніки.

Про це повідомляє генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За тиждень з 15 по 22 грудня 2024 року втрати противника склали близько 11660 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

58 танків

163 бойових броньованих машини

156 артилерійських систем

5 установок ППО

574 одиниці автотехніки

14 одиниць спецтехніки

Також наші захисники знищили щонайменше 4 ворожі ракети та 379 БпЛА ОТР.