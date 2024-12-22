За тиждень РФ втратила 11 660 солдатів та понад 1,3 тисячі військової техніки

За тиждень втрати російських військ склали — 11660 окупантів та 1353 одиниці озброєння і військової техніки.
Про це повідомляє генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
За тиждень з 15 по 22 грудня 2024 року втрати противника склали близько 11660 осіб особового складу.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 58 танків
- 163 бойових броньованих машини
- 156 артилерійських систем
- 5 установок ППО
- 574 одиниці автотехніки
- 14 одиниць спецтехніки
Також наші захисники знищили щонайменше 4 ворожі ракети та 379 БпЛА ОТР.
- Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 774 100 військових на війні в Україні.