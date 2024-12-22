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За тиждень РФ втратила 11 660 солдатів та понад 1,3 тисячі військової техніки

Крмі того, Сили оборони знищили  щонайменше 4 ворожі ракети та 379 БпЛА.

За тиждень РФ втратила 11 660 солдатів та понад 1,3 тисячі військової техніки
Українські десантники відбили масований штурм окупантів на Курахівському напрямку
Фото: Скріншот з відео

За тиждень втрати російських військ склали — 11660 окупантів та 1353 одиниці озброєння і військової техніки.

Про це повідомляє генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За тиждень з 15 по 22 грудня 2024 року втрати противника склали близько 11660 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

  • 58 танків
  • 163 бойових броньованих машини
  • 156 артилерійських систем
  • 5 установок ППО
  • 574 одиниці автотехніки
  • 14 одиниць спецтехніки

Також наші захисники знищили щонайменше 4 ворожі ракети та 379 БпЛА ОТР.

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