Сили ППО знищили понад 50 "шахедів", ще 42 БпЛА локаційно втрачено

Один "шахед" полетів у напрямку Білорусі.

У ніч на 22 грудня РФ атакувала Україну 103-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ (РФ).

Про це інформують військово-повітряні сили ЗСУ.

Окрім 103 "шахедів", Росія запустила балістичну ракету Іскандер-М із Криму у напрямку Херсонщини.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 10.00 підтверджено збиття 52 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях", — ідеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили

Через активну протидію Сил оборони 44 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені, один БпЛА полетів у напрямку Білорусі.

У Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства, багатоквартирні будинки та майно громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.