Росіяни вбили двох мирних жителів Херсона

Вчора ввечері російська армія атакувала з дрона Дніпровський район Херсона. Унаслідок атаки загинули двоє цивільних.

Про це інформує очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Російські окупанти вбили людину у Дніпровському районі. Чоловік 1975 р.н. отримав травми, несумісні з життям, внаслідок атаки ворожого безпілотника", — написав Мрочко.

Пізніше очільник МВА додав, що після атаки російського безпілотника загорівся приватний будинок, під завалами якого рятувальники знайшли тіло жінки.

Особа загиблої наразі встановлюється.