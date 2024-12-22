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Росіяни вбили двох мирних жителів Херсона

Ворог атакував з дрона Дніпровський район міста.

Росіяни вбили двох мирних жителів Херсона
Фото: З відкритих джерел

Вчора ввечері російська армія атакувала з дрона Дніпровський район Херсона. Унаслідок атаки загинули двоє цивільних.

Про це інформує очільник Херсонської МВА Роман Мрочко. 

"Російські окупанти вбили людину у Дніпровському районі. Чоловік 1975 р.н. отримав травми, несумісні з життям, внаслідок атаки ворожого безпілотника", — написав Мрочко.

Пізніше очільник МВА додав, що після атаки російського безпілотника загорівся приватний будинок, під завалами якого рятувальники знайшли тіло жінки.

Особа загиблої наразі встановлюється. 

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