Головне за суботу, 21 грудня: майже 170 боєзіткнень, удар по онкодиспансеру в Херсоні

Бойові дії на Донеччині, 169 бойових зіткнень, ворожі обстріли, евакуація українців зі Сирії, візит директора ЦРУ. Яким запам’ятається 1032-й день повномасштабної війни.

У вечірньому зверненні 21 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що цілеспрямований удар росіян по онкодиспансеру у Херсоні є знущанням з людей.

Він зазначив, що цей диспансер працював і в час війни в обмеженому режимі – тільки те, що не можна було перенести з Херсону в інші лікарні регіону. Зокрема лінійний прискорювач був тільки там, у Херсоні, радіотерапевтичне лікування можна було отримувати в місті тільки там.

“Росіяни не могли не знати, що це саме медичний заклад, і дуже цінний для херсонців. І цей цілеспрямований удар є не чим іншим, як знущанням з людей”, – сказав Зеленський.

“Просто терор, який Росія робить свідомо і за який цих нелюдей з російської авіації ще й нагороджують. Але вони точно будуть відповідати – прийде такий час. І ми обовʼязково продовжимо завдавати ударів по російських військових обʼєктах – дронами і ракетами, і все більше українськими, по саме тих військових базах, по саме тій російській воєнній інфраструктурі, яка використовується в такому терорі проти наших людей. Наш захист абсолютно справедливий”, – сказав Зеленський.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 21 грудня відбулося 169 бойових зіткнень.

На Времівському напрямку противник 41 раз атакував наші підрозділи біля Успенівки, Янтарного, Новосілки, Благодатного та в напрямку Розливу й Одрадного.

В Курській області українські захисники сьогодні відбивали 39 атак противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 21 грудня – в новині.

У відповідь на оголошену Путіним “високотехнологічну дуель” ЗСУ ударом по Рильську 20 грудня знищили штаб 155-ї бригади російських морпіхів, повідомив журналіст Юрій Бутусов.

“19 грудня Путін на своїй пресконференції заявив, що збирається влаштувати "високотехнологічну дуель". За кілька годин по Києву полетіли російські балістичні ракети, більшість яких було збито українською ППО, але росіянам вдалось пошкодити кілька цивільних та комерційних будинків”, – написав Бутусов.

Він зазначив, що у відповідь на черговий терористичний акт Росії, Збройні сили України завдали удар 10 ракетами прямо по штабу російської 155-ї бригади морської піхоти у місті Рильськ Курської області.

Бутусов нагадав, що 155-та бригада морської піхоти ЗС РФ відома масовими злочинами - вбивством мирних мешканців на Київщині, мародерством, вбивством полонених. А напередодні, саме прапор 155-ї бригади розгорнули над Путіним під час пресконференції.

“Командири бригади, очевидно, дуже раділи, що їм вдалось так гучно пропіарити себе. Але радіти російським військовим злочинцям довелось недовго. Російська ППО свої війська прикрити не змогла. Внаслідок ураження штабу 155-ї бригади ворогу завдано значних втрат, пункт управління знищено. Ось так насправді виглядає "високотехнологічна дуель" ЗСУ та російських терористів”, – зазначив журналіст.

Перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко заявив, що для повного відновлення держреєстрів Мін'юсту після кібератаки знадобиться близько двох тижнів.

"Чіткі терміни абсолютного відновлення реєстрів ми зможемо надати в понеділок-вівторок", - сказав він в ефірі телемарафону. За його словами, це була найпотужніша кібератака росіян на реєстри, проте жодної інформації внаслідок неї втрачено не було.

"Мін'юст у режимі 24/7 відновлює реєстри. До цього часу будуть відновлені, як ми сподіваємося, платформи, на яких будуть відновлюватися реєстри", - сказав Кучерявенко.

Україну відвідав з останнім візитом як директор ЦРУ Вільям Бернс.

Володимир Зеленський зазначив, що провів із Бернсом «багато зустрічей за час цієї війни», і подякував за допомогу.

«Зазвичай про такі зустрічі не повідомляють публічно, і всі наші зустрічі – і в Україні, і в інших європейських країнах, і в Америці, і в інших частинах світу – відбувались без офіційного інформування», - зауважив український президент.

Зеленський додав, що «таємниць не розголошуємо, але контакт зберігаємо».

Сьогодні, 21 грудня, в результаті успішної операції ГУР МО та МЗС України з території Сирії через Ліван евакуювали 34 людини.

Як йдеться у телеграмі української розвідки, серед евакуйованих – 31 громадянин України та троє громадян Сирії, родичів громадян України з законним правом в’їзду на територію нашої держави. У складі групи 15 дітей.

"Дякуємо за допомогу у здійсненні місії ліванській стороні, зокрема генеральному менеджеру спортивних та молодіжних закладів у Лівані – доктору Наджи Хаммуду, а також авіакомпанії Sky Up за постійну підтримку", – зазначили у ГУР і додали, що також вдячні владі Молдови.

Евакуйовані громадяни вже приземлились в аеропорту Кишинева, звідки далі вирушать додому в Україну.

Серед постраждалих у теракті у німецькому Магдебурзі є українка, повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

“Серед постраждалих під час магдебурзької атаки є одна громадянка України 1972 року народження, яка зараз у важкому стані перебуває в одній із німецьких клінік”, – написав Тихий.

Він зазначив, що українські консули підтримують зв’язок із закладом та надають всю необхідну допомогу.

Зазначимо, німецька поліція підтвердила затримання терориста, який на автомобілі врізався у натовп посеред різдвяного ярмарку у місті Магдебург. Ним виявився уродженець Саудівської Аравії, який тривалий час проживав у Німеччині. Чоловіку 50 років.

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