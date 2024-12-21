Протягом дня росіяни здійснили 42 обстріли прикордоння Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 42 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 93 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Есманьська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Також були артилерійські обстріли (25 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).
Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухів), РСЗВ (3 вибухи), скинув ВОГ з БПЛА (7 вибухів).
Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (1 вибух), мінометний обстріл (8 вибухів).
Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), мінометні обстріли (7 вибухів).
Шалигинська громада: завдано атаку FPV дронами (4 вибухи).
Глухівська громада: зафіксовано удар FPV дронами (4 вибухи).
Юнаківська громада: здійснено удари FPV дронами (5 вибухів).
Зноб-Новгородська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи).
Хотінська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.