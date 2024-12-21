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Протягом дня росіяни здійснили 42 обстріли прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська громади.

Протягом дня росіяни здійснили 42 обстріли прикордоння Сумщини
Фото: АрміяInform

Протягом дня росіяни здійснили 42 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 93 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Есманьська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Також були артилерійські обстріли (25 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухів), РСЗВ (3 вибухи), скинув ВОГ з БПЛА (7 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (1 вибух), мінометний обстріл (8 вибухів).

Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), мінометні обстріли (7 вибухів).

Шалигинська громада: завдано атаку FPV дронами (4 вибухи).

Глухівська громада: зафіксовано удар FPV дронами (4 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено удари FPV дронами (5 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи).

Хотінська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

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