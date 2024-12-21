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У Гайсині зіткнулись вантажівка і легковик. Три людини загинули, чотири травмовано

Причини зіткнення з'ясовують працівники поліції.

У Гайсині зіткнулись вантажівка і легковик. Три людини загинули, чотири травмовано
Фото: ДСНС

У Гайсині на Вінниччині зіткнулись вантажівка і легковик, внаслідок чого є загиблі та поранені, повідомляє ДСНС. 

У ніч на 21 грудня на оперативну лінію "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в місті Гайсин. Зʼясувалося, що внаслідок зіткнення вантажного автомобіля «Вольво» та легкового автомобіля «Опель» у салоні легковика заблоковано шестеро осіб.

Бійці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чотирьох травмованих і передали їх бригадам екстреної медичної допомоги. 

Також із понівеченого салону надзвичайники вилучили тіла двох загиблих — чоловіка та жінки. Ще один із пасажирів легковика внаслідок зіткнення вилетів із автомобіля та загинув на місці.

Водій вантажного автомобіля не травмувався.

Обставини аварії та причини зіткнення з'ясовують працівники Національної поліції.

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