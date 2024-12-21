Також пропонують внести зміни до Сімейного кодексу і Закону "Про охорону дитинства" у частині обов’язків батьків.

Уряд планує внести зміни у правила обов'язкової евакуації дітей із зони бойових дій.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Каюмін схвалив проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань проведення обов’язкової евакуації".

Цим документом пропонують внести зміни до Кодексу цивільного захисту України в частині врегулювання примусової обов’язкової евакуації дітей, які потрапляють до районів військових (бойових) дій, зон збройних конфліктів та населених пунктів, наближених до районів бойових дій. Також ним уточнюються повноваження органів державної влади при проведенні заходів з евакуації, зокрема обов’язкової; усунення прогалини щодо заборони або обмеження в'їзду (входу), перебування населення в населених пунктах, з яких обов'язкова евакуація.

Крім цього, планують внести зміни до Сімейного кодексу України та Закону України "Про охорону дитинства" у частині обов’язків батьків (або осіб, які їх замінюють) вибрати про безпечні умови життя дитини; обов'язків батьків (або осіб, які їх замінюють) приймати та виконувати рішення військових адміністрацій про проведення заходів з проведення обов'язкової евакуації дітей.

Пропонують внести зміни до Закону "Про правовий режим воєнного стану" у частині уточнення заходів правового режиму воєнного стану, пов’язаних із реалізацією заходів цивільного захисту в особливий період.