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Генштаб прокоментував інформацію про нібито переведення бійців із підрозділів ППО на фронт стрільцями

У бойові частини перевоодять лише деяких військовослужбовців тилових підрозділів, заявило командування.

Генштаб прокоментував інформацію про нібито переведення бійців із підрозділів ППО на фронт стрільцями
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ відреагував на матеріал у британському виданні The Guardian, де йшлося про те, що командування начебто наказало Повітряним силам відправляти на фронт як стрільців непідготовлених до цього військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони. 

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«Твердження про "переведення ППО в піхоту" є недостовірним та некоректним. З метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів ПС ЗСУ справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Водночас, це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба», - пояснили у Генштабі.

Командування підкреслило, що у Повітряних силах є «військовослужбовці різних військово-облікових спеціальностей». 

«Ідеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу рот охорони ПС ЗС України, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки», - уточнили в Генштабі.

Командування повідомило, що наразі ситуація на лінії бойового зіткнення складна, зараз головне – втримати фронт, тому і вирішили переводити у бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів.

«При цьому кількість збитих російських "шахедів" аж ніяк не зменшилася. Протиповітряна оборона ПС ЗСУ якісно виконує свої завдання, розрізняючи справжні ударні дрони противника і БпЛА невстановленого типу – переважно хибні цілі, які найчастіше проходять у зведеннях про відбиття повітряних атак як "локаційно втрачені"», - запевнили у Генштабі.

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